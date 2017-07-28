Следователи проверят, унижал ли учитель второклассников в барнаульской школе

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по сообщениям СМИ о том, что в барнаульском лицее №112 учитель унижала двух второклассников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мать барнаульского второклассника Ильи Сафонова подала в суд на школу за унижение ребенка учителем, сообщает телеканал " Наши новости ".
Женщина уверяет, что классный руководитель постоянно унижает её сына, из-за чего у ребенка начались серьезные проблемы со здоровьем — он стал плохо спать, а в последствии врачи поставили ему диагноз "невроз".
Илья оказался не единственным учеником в классе, которого унижала учительница. Его одноклассника Ваню, учительница стала обижать после того, как семья отказалась сдавать 3500 рублей на шкаф-купе, а потом и на подарочный сертификат для учителя в ювелирный магазин.
Сотрудники администрации школы в суде заявляли, что мать сама не выполняет свои родительские обязанности. С родителями Вани связались сотрудники УБЭП. Правоохранители намерены начать проверку по факту сбора денег в школе с родителей учащихся.
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