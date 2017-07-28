Следователи проверят, унижал ли учитель второклассников в барнаульской школе

Мать барнаульского второклассника Ильи Сафонова подала в суд на школу за унижение ребенка учителем, сообщает телеканал " Наши новости ".

Женщина уверяет, что классный руководитель постоянно унижает её сына, из-за чего у ребенка начались серьезные проблемы со здоровьем — он стал плохо спать, а в последствии врачи поставили ему диагноз "невроз".

Илья оказался не единственным учеником в классе, которого унижала учительница. Его одноклассника Ваню, учительница стала обижать после того, как семья отказалась сдавать 3500 рублей на шкаф-купе, а потом и на подарочный сертификат для учителя в ювелирный магазин.

Сотрудники администрации школы в суде заявляли, что мать сама не выполняет свои родительские обязанности. С родителями Вани связались сотрудники УБЭП. Правоохранители намерены начать проверку по факту сбора денег в школе с родителей учащихся.