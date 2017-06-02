СМИ: Белый дом создаст спецподразделение по "российскому следу"

Белый дом планирует создать специальное подразделение по взаимодействию со СМИ и правоохранительными органами в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы США. По данным источников The Wall Street Journal, группа будет противостоять смещению политических приоритетов, пишет "Коммерсантъ".
В состав подразделения войдут юристы, исследователи и специалисты по коммуникациям. Они будут отвечать на запросы следователей и журналистов. По данным американского издания, формируют новую структуру глава аппарата Райнс Прибус, зять президента и его советник Джаред Кушнер и еще один советник Трампа Стив Бэннон.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками о связях с Россией.
Ранее о планах Белого дома по отражению нападок в адрес президента, которые в очередной раз активизировались после назначения спецпрокурора, сообщал Reuters. Отмечалось, что "оперативный штаб" будет реагировать на утечки в СМИ, допускаемые федеральными органами.
Расследование о вмешательстве России в прошедшие президентские выборы ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
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