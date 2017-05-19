СМИ: кум Путина общался со штабом американского лидера

Собеседники агентства не уточнили, с кем именно беседовал Медведчук, но пояснили, что разговор шел об отношениях России и США.

По данным Reuters, ФБР и члены Конгресса, расследующие связи штаба Трампа с Россией, выявили 18 ранее неизвестных разговоров, часть которых вел посол России в США Сергей Кисляк, часть — Медведчук. Имена остальных участников переговоров засекречены, уточняет агентство, пишет polit.ru.

Помимо развития отношений России и США, стороны обсуждали борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России) и Китай. По словам источников, в самих переговорах не было никаких нарушений, но раскрытие этой информации "может усилить давление на Трампа и его помощников" (цитата по Republic).

При этом сам Медведчук опроверг информацию источников, заявив, что не знаком с кем-либо из близкого окружения Трампа, соответственно, никаких бесед быть не могло.

Факт

Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука — Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева — Светлана.