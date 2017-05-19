СМИ: кум Путина общался со штабом американского лидера

Кум президента РФ Владимира Путина, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук общался со штабом американского президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании, сообщает Reuters.
Собеседники агентства не уточнили, с кем именно беседовал Медведчук, но пояснили, что разговор шел об отношениях России и США.
По данным Reuters, ФБР и члены Конгресса, расследующие связи штаба Трампа с Россией, выявили 18 ранее неизвестных разговоров, часть которых вел посол России в США Сергей Кисляк, часть — Медведчук. Имена остальных участников переговоров засекречены, уточняет агентство, пишет polit.ru.
Помимо развития отношений России и США, стороны обсуждали борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России) и Китай. По словам источников, в самих переговорах не было никаких нарушений, но раскрытие этой информации "может усилить давление на Трампа и его помощников" (цитата по Republic).
При этом сам Медведчук опроверг информацию источников, заявив, что не знаком с кем-либо из близкого окружения Трампа, соответственно, никаких бесед быть не могло.
Факт
Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом дочери Медведчука — Дарьи. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева — Светлана.
- Колхоз имени Путина
- Семья "зятя Путина" впервые попала в рейтинг Forbes богатейших семей России
- СМИ: "зять Путина" заработал 100 млн долларов на акциях
- СМИ: "дочь Путина" продает пентхаус в Голландии за 2,9 млн евро
- В России появятся Медведев Центр и Путин Центр
- Видео. "Женился, развелся, счастлив": Путин пошутил на юбилее КВН
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.