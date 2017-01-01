В алтайском поселке стая собак напала на женщину

Не так давно в Сибирском собаки напали на женщину 80-ти лет и сбили ее с ног. У нее оказался перелом, и он попала в больницу. Это оказалось губительно для человека такого возраста, и бабушка ушла в мир иной. В прошлом году свора собак порвала баранов в Лесной Поляне. Но даже полиция, которую вызвали на место происшествия, ничего не сделала: сказали, что могут застрелить собаку только при нападении на человека.

Сегодня мой секретарь повезла в район еще два заявления от жителей. Собак у нас очень много, и они плодятся. Но травить или отстреливать их нельзя согласно законодательству, а нужно отлавливать и содержать. Государственные полномочия по надзору за беспризорными животными переданы на уровень муниципалитетов, у которых недостаточно денег. К примеру, на Первомайский район дают порядка 180 тысяч в год. Своих денег у района, конечно же, нет.

Еще когда этот закон только хотели принять, я сразу знал, что он не будет должным образом выполняться. Мы с Александром Молотовым (руководитель фракции "Справедливая Россия" — прим.ред) выступали против, и говорили, что в документе не проработан вопрос финансового обеспечения полномочий.

Любые животные, которые находятся без присмотра, пусть даже у них есть хозяин, который просто выпускает их с цепи, являются безнадзорными. Мы со своей стороны штрафуем таких хозяев, но это все, что мы можем. Полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных лежат на администрации Первомайского района. Мы неоднократно писали по этому поводу в администрацию района и получали отписки, обратились в прокуратуру — и до сих пор не получили ответа. А ведь эта проблема касается всего региона.