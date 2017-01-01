В алтайском поселке стая собак напала на женщину

В поселке Сибирском Первомайского района девять безнадзорных собак напали на продавца магазина "Центральный", которая шла со смены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава сельсовета Олег Боронин.
Собаки повалили женщину в снег, но она каким-то чудом сумела отбиться от стаи. Однако в поселке был и более трагический случай, связанный с нападением собак. Об этом Олег Боронин рассказал редакции altapress.ru.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета Первомайского района:
Не так давно в Сибирском собаки напали на женщину 80-ти лет и сбили ее с ног. У нее оказался перелом, и он попала в больницу. Это оказалось губительно для человека такого возраста, и бабушка ушла в мир иной. В прошлом году свора собак порвала баранов в Лесной Поляне. Но даже полиция, которую вызвали на место происшествия, ничего не сделала: сказали, что могут застрелить собаку только при нападении на человека.
Сегодня мой секретарь повезла в район еще два заявления от жителей. Собак у нас очень много, и они плодятся. Но травить или отстреливать их нельзя согласно законодательству, а нужно отлавливать и содержать. Государственные полномочия по надзору за беспризорными животными переданы на уровень муниципалитетов, у которых недостаточно денег. К примеру, на Первомайский район дают порядка 180 тысяч в год. Своих денег у района, конечно же, нет.
Еще когда этот закон только хотели принять, я сразу знал, что он не будет должным образом выполняться. Мы с Александром Молотовым (руководитель фракции "Справедливая Россия" — прим.ред) выступали против, и говорили, что в документе не проработан вопрос финансового обеспечения полномочий.
Любые животные, которые находятся без присмотра, пусть даже у них есть хозяин, который просто выпускает их с цепи, являются безнадзорными. Мы со своей стороны штрафуем таких хозяев, но это все, что мы можем. Полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных лежат на администрации Первомайского района. Мы неоднократно писали по этому поводу в администрацию района и получали отписки, обратились в прокуратуру — и до сих пор не получили ответа. А ведь эта проблема касается всего региона.
Глава сельсовета даже снял видео, как свора бродячих собак бежит по улице, которая ведет к Цаплинской амбулатории и администрации Сибирского сельсовета. Он утверждает, что на территории его муниципалитета зафиксировано больше 10 случаев нападения собак на людей.
Чтобы посмотреть видео, кликните по картинке:
Напомним, на 45-й сессии АКЗС 29 октября 2015 года принят закон Алтайского края "О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных", согласно которому с 1 января 2016 года органы местного самоуправления городских округов, городских поселений и муниципальных районов должны реализовывать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств краевого бюджета.
Однако безнадзорные собаки продолжают бегать по улицам и нападать на людей на территории края. Так, в начале февраля в Камне-на-Оби собаки напали на маленького ребенка. Они накинулись на ребенка и свалили его в сугроб. Мальчика спасли случайные свидетельницы произошедшего. СУ СКР по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку по данному факту.
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