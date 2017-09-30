Власти Барнаула сократили масштаб вырубки деревьев

Комитет по дорожного хозяйству, транспорту, благоустройству и связи подписал дополнительное соглашение к контракту с "Горзеленхозом" на вырубку деревьев в центре Барнаула. Согласно документу, число подлежащих сносу до конца 2017 года деревьев сократилось на 160 единиц.
По первоначальным условиям, "Горзеленхозу" нужно было срубить 1, деревьев, а на их месте высадить 800. Разницу предполагается компенсировать кустарниками. Согласно техзаданию, зеленые насаждения меняют на 12 участках в центре города. Они расположены, в частности, на проспекте Ленина, ул. Калинина, Деповской, Профинтерна и т. д. Также среди объектов — Привокзальная площадь, мемориал Славы и сквер у "политеха". http://altapress.ru/story/tender-na-masshtabnuyu-virubku-derevev-v-barnaule-viigral-gorzelenhoz-205736
Согласно допсоглашению, в техзадание внесли следующие корректировки:
- Улица Короленко (от пр-кта Ленина до Красноармейского): вместо 80 татарских клёнов высадят 85, а также дополнительно - 35 рябин;
- Проспект Ленина (от ул.Никитина до ул.Анатолия): вместо 47 будет снесено 3 шт. Ранее предполагалось, что здесь высадят 24 липы и 24 груши, но после пересмотра планов здесь появится только 5 лип;
- Мемориал Славы (пр-кт Строителей): вместо 14 рябин будет высажено 31. Дополнительно высадят 30 яблонь;
- Улица Никитина (от пр-кта Красноармейского до пр-кта Комсомольского): вместо 70 тополей пирамидальных будет высажено 75. Дополнительно высадят 10 рябин и 10 черемух Маака;
- Проспект Ленина (от ул.Молодежной до ул.Союза Республик): вместо 82 деревьев спилят всего одно. Вместо него посадят бальзамический тополь;
- Привокзальная площадь: вместо 6 яблонь высадят 25;
- Площадь у АлтГТУ: вместо 148 деревьев срубят 135, и вместо 10 запланированных яблонь высадят 30;
- Проспектт Ленина (от ул.Ползунова до ул.Льва Толстого): вместо 24 деревьев будет снесено 2.Соответственно, вместо 34 лип будет высажено 7.
Отметим, масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно. 28 августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.
27 сентября в мэрии рассказали, какие изменения ждут скверы у технического университета и у памятника Пушкину па проспекте Ленина и что будет с вырубленной аллеей на улице Профинтерна возле парка "Изумрудный".
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