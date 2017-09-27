Что будет после вырубки деревьев на Профинтерна, у "политеха" и памятника Пушкину

На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

27 сентября на изувеченной после вырубки тополей и кленов улице Профинтерна рабочие Горзеленхоза продолжают высаживать молодые яблони. Первый этап восстановительных работ на этой аллее планируется завершить к 25 октября. А в следующем году здесь посеют газон и установят лавочки.

Тем временем в сквере у технического университета вырубают старые деревья и высаживают новые саженцы. Как рассказали в администрации Барнаула, в минувшие выходные здесь было высажено 7 лип, еще 13 саженцев посадят в ближайшие дни. Спиленные деревья в сквере будут выкорчевывать.

А в сквере у памятника Пушкину, где вырубили девять старых тополей, Горзеленхоз ведет подготовку к высадке 16 саженцев рябины, яблони, черемухи.

Напомним, что до конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.

28 августа несколько десятков барнаульцев митинговали против вырубки деревьев в сквере у технического университета. Они считают, что действия властей необоснованны и многие деревья убирать необязательно. Однако к мнению этих горожан власти не прислушались.