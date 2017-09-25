На аллее улицы Профинтерна вместо вырубленных кленов высадили яблони

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Жизнь

К 25 сентября в Барнауле на улице Профинтерна высадили молодые яблони. Саженцы посадили вместо растущих на аллее кленов — сорняков.

На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org.
На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org.
На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org.
На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org.

Теперь вместо старых кривых деревьев на аллее торчат тонкие саженцы яблонь, которые, как сообщают в мэрии, были выращены в Алтайском питомнике. На этом в 2017 году первая часть реконструкции аллеи на улице Профинтерна закончится. А к лету 2018-го здесь планируют высеять газон и установить лавочки.

Как сносили деревья на улице Профинтерна

В начале сентября на этой аллее свалили старые клены, вид изуродованной улицы огорчил многих горожан, которые делились снимками "голой" Профинтерна в соцсетях.

Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна.
Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна

Справка

Озеленение проводится в рамках благоустройства улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина. В соответствии с проектом по центру улицы появится яблоневая аллея, состоящая из 194 саженцев. С обеих сторон пешеходной зоны,  ближе к проезжей части, будет высажена черемуха Маака (45 саженцев).

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