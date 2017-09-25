На аллее улицы Профинтерна вместо вырубленных кленов высадили яблони

На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org. На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org. На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org. На улице Профинтерна высаживают яблони. 25 сентября 2017 года. Фото: barnaul.org.

Теперь вместо старых кривых деревьев на аллее торчат тонкие саженцы яблонь, которые, как сообщают в мэрии, были выращены в Алтайском питомнике. На этом в 2017 году первая часть реконструкции аллеи на улице Профинтерна закончится. А к лету 2018-го здесь планируют высеять газон и установить лавочки.

Как сносили деревья на улице Профинтерна

В начале сентября на этой аллее свалили старые клены, вид изуродованной улицы огорчил многих горожан, которые делились снимками "голой" Профинтерна в соцсетях.

Справка

Озеленение проводится в рамках благоустройства улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина. В соответствии с проектом по центру улицы появится яблоневая аллея, состоящая из 194 саженцев. С обеих сторон пешеходной зоны, ближе к проезжей части, будет высажена черемуха Маака (45 саженцев).