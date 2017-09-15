На аллее одной из улиц в центре Барнаула посадят яблони

Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна. Фото: barnaul.org. Вырубка деревьев на аллее на ул. Профинтерна. Фото: barnaul.org.

На участке улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина, сотрудники МУП "Горзеленхоз" приступили к первому этапу работ по реконструкции аллеи. Осенью вдоль нее высадят 194 яблони, выровняют грунт и посеют газон, а весной — уложат асфальт, установят скамьи и урны. По обеим обочинам улицы Профинтерна высадят 45 саженцев черемухи Маака.

Накануне на Привокзальной площади высадили 13 крупномерных рябин, 20 черемух Маака и 25 яблонь.