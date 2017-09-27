В Барнауле начали вырубать деревья у "политеха"

Около АлтГТУ начали вырубать деревья. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Около АлтГТУ начали вырубать деревья. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Около АлтГТУ начали вырубать деревья. Фото: Олег Богданов, altapress.ru. Около АлтГТУ начали вырубать деревья. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Напомним, 28 августа несколько десятков барнаульцев митинговали против вырубки деревьев в сквере у технического университета. Они считают, что действия властей необоснованны и многие деревья убирать необязательно.

До конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.