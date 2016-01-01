Спикер АКЗС Романенко возглавил алтайских единороссов

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Сегодня, 18:23.
Политика

Александр Романенко, председатель краевого Заксобрания, избран новым руководителем регионального отделения “Единой России”. Его кандидатуру утвердили делегаты партконференции, прошедшей 23 декабря.

Александр Романенко.
Александр Романенко. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Выборы секретаря регионального отделения проходили на обязательной альтернативной основе. Помимо Романенко делегатам в качестве кандидата предложили Павла Нестерова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Из более чем 170 делегатов 165 проголосовали за спикера АКЗС.

Александр Романенко сменит на посту лидера алтайских единороссов Бориса Трофимова, который добровольно сложил с себя полномочия, о чем сообщил однопартийцам в ходе конференции.

Это первая отчетно-выборная конференция регионального отделения “ЕР” после выборов 18 сентября, по результатам которого партия набрала 35% голосов избирателей. Такой итог оказался одним из самых низких в стране у партии власти.

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