Спикер АКЗС Романенко возглавил алтайских единороссов

Выборы секретаря регионального отделения проходили на обязательной альтернативной основе. Помимо Романенко делегатам в качестве кандидата предложили Павла Нестерова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Из более чем 170 делегатов 165 проголосовали за спикера АКЗС.

Александр Романенко сменит на посту лидера алтайских единороссов Бориса Трофимова, который добровольно сложил с себя полномочия, о чем сообщил однопартийцам в ходе конференции.

Это первая отчетно-выборная конференция регионального отделения “ЕР” после выборов 18 сентября, по результатам которого партия набрала 35% голосов избирателей. Такой итог оказался одним из самых низких в стране у партии власти.