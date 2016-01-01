Спикер АКЗС Романенко возглавил алтайских единороссов

Александр Романенко, председатель краевого Заксобрания, избран новым руководителем регионального отделения “Единой России”. Его кандидатуру утвердили делегаты партконференции, прошедшей 23 декабря.
Выборы секретаря регионального отделения проходили на обязательной альтернативной основе. Помимо Романенко делегатам в качестве кандидата предложили Павла Нестерова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Из более чем 170 делегатов 165 проголосовали за спикера АКЗС.
Александр Романенко сменит на посту лидера алтайских единороссов Бориса Трофимова, который добровольно сложил с себя полномочия, о чем сообщил однопартийцам в ходе конференции.
Это первая отчетно-выборная конференция регионального отделения “ЕР” после выборов 18 сентября, по результатам которого партия набрала 35% голосов избирателей. Такой итог оказался одним из самых низких в стране у партии власти.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.