Спустя четыре года Счетная палата Алтайского края обрела руководителя

Депутаты краевого Заксобрания 29 июня назначили нового руководителя Счетной палаты Алтайского края. Им стал Виктор Миненок, до этого работавший замминистра финансов.
Должность главы Счетной палаты оставалась вакантной с 2013 года. До последнего времени обязанности руководителя исполняла заместитель Татьяна Киреева. 4 июля у нее истекает срок шестилетнего трудового контракта, в связи с этим также 29 июня депутаты прекратили ее полномочия как заместителя.
Татьяна Киреева сообщила altapress.ru, что не останется работать в Счетной палате в другой должности.
Справка
Виктор Миненок родился в 1971 году в Бийске. Окончил АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". В финансовом комитете (а затем министерстве) работает с августа 2000 года. В должности замглавы ведомства — с 2004 года.
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