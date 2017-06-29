Спустя четыре года Счетная палата Алтайского края обрела руководителя

Должность главы Счетной палаты оставалась вакантной с 2013 года. До последнего времени обязанности руководителя исполняла заместитель Татьяна Киреева. 4 июля у нее истекает срок шестилетнего трудового контракта, в связи с этим также 29 июня депутаты прекратили ее полномочия как заместителя.

Татьяна Киреева сообщила altapress.ru, что не останется работать в Счетной палате в другой должности.

Справка

Виктор Миненок родился в 1971 году в Бийске. Окончил АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". В финансовом комитете (а затем министерстве) работает с августа 2000 года. В должности замглавы ведомства — с 2004 года.