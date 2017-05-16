Стал известен победитель конкурса на получение теплоэнергетики Рубцовска в концессию

Конкурс на право заключения концессионного соглашения на эксплуатацию и реконструкцию теплоэнергетического имущества в Рубцовске проходил в соответствии с механизмом инициативной концессии, принятым в 2015 году (введен изменениями в закон "О концессионном соглашении").

По новым правилам, владельцу имущества (в данном случае администрации Рубцовска) инвестор подает предложение о заключении концессионного соглашения и его проект. Предложение выставляется на торги. Если на конкурс не подается других заявок от претендентов, соглашение заключается с этим частным инвестором и на условиях проекта соглашения.

На конкурс, объявленный администрацией Рубцовска 31 марта, заявился только "Рубцовский теплоэнергетический комплекс". Поэтому соглашение будет заключено с ним. С августа 2016 года, после банкротства "Рубцовских тепловых сетей" и заявления собственника ТЭЦ о выводе местной ТЭЦ из эксплуатации, теплоэнергетикой в Рубцовске занималась другая структура СГК: обособленное подразделение "Барнаульской тепломагистральной компании".

Акционерное общество "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" зарегистрировано 28 сентября 2016 года в Барнауле по адресу ул. Бриллиантовая, 2. По данным портала torgi.rov.ru, его руководитель — Татьяна Маслова. По сведениям ЕГРЮЛ, управляющей организацией является "Сибирская генерирующая компания", владеющая 100% акций "Рубцовского теплоэнергокомплекса".

Соглашение вступает в силу 4 июля 2017 года и будет действует до 3 июля 2032 года — иначе говоря, соглашение заключено на 15 лет. В концессию передана Южная тепловая станция, несколько мелких котельных и теплосети.

Надо сказать, что передача инфраструктурных объектов в концессию в Алтайском крае набирает темп. Так, в Бийском районе провели конкурс на передачу в концессию двух котельных на 10 лет.

Предложение инвестора поступило от зарегистрированной в Барнауле "Сибирской тепловой производственной компании" (директор Нина Емельянова). Объем инвестиций - не более 16,2 млн рублей. Инвестпрограмму компания разработает в течение года после заключения соглашения. Конкурс завершен 5 мая, соглашение подпишут с "СТПК".

В селе Панкрушиха хотят передать на 15 лет таким же способом две поселковые котельные (№1 и №2). Предложение инвестора поступило от ООО "Панкрушихинское МОКХ" (объем инвестиций не более 5,6 млн рублей). Итоги конкурса подведут 26 мая.

18 мая подведут итоги конкурса на передачу в концессию теплосетевого имущества Барнаула. Предложение инвестора поступило от "Барнаульской теплосетевой компании", другие компании на конкурс не заявились.