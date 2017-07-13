Суд назначил дату вынесения приговора бывшему вице-губернатору Денисову

Ранее предполагалось, что приговор чете вынесут 14 июля, однако судья предупреждала, что из-за большого объема обвинения может не успеть подготовиться.

Денисова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством. Его супруге Татьяне вменили два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.

В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей супругу Денисова задержали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Для Юрия Денисова прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки). Эти цифры сложились из возможных наказаний по каждому эпизоду: 5 лет за взятки продуктами, по 7 лет за взятки в крупном размере и с вымогательством и 8 лет за взятки в особо крупном размере со штрафом. Также прокуратура требует, чтобы у Денисова конфисковали имущество на сумму 2,9 млн. рублей. Кроме того, обвинение настаивает на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет. Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве попросили дать 1,5 года колонии общего режима, а за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) — пять лет со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки). Всего ей попросили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом. Обоим подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом в случае обвинительного приговора.

Вину подсудимые не признали.

По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.