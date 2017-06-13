Стучитесь во все двери. Как бизнесу правильно общаться с банком, чтобы получить кредит

Банки и роботы

Сегодня банки берут на себя функции, которые, казалось бы, к их работе вовсе не имеют отношения, например налоговое администрирование, рассказал Юрий Фриц, председатель правления "Алтайского союза предпринимателей", на недавно прошедшем форуме молодых бизнесменов края.

Юрий Фриц,

председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

Предприниматель приходит в банк с платежом, а ему сообщают: он не может быть проведен. Тем, кто имеет давнюю и незапятнанную кредитную историю, зачастую отказывают в кредитовании, не объясняя почему.

Те, кто объясняет, нередко ссылаются на автоматизированный подход к оценке заемщика.

Юрий Фриц,

председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

В банке говорят: у нас решения принимают роботы в Москве. Как робот в Москве может принять решение о кредитовании предприятия, находящегося, например, в селе Топчиха?

Нет, нельзя сказать, что все совсем безнадежно: небольшой рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса мы видим в первом квартале года — на 1,6%. Но и отказы — явление нередкое. Уровень одобрения заявок на кредиты — 45–65% для разных категорий заемщиков, сообщили в алтайском отделении Сбербанка.

Зарплаты и налоги

Дело дошло до того, что предприниматель, зарегистрировав в налоговой службе фирму, может не найти банк, который откроет ему счет.

Не совпадает адрес регистрации фирмы с местом ее деятельности, налоговики заблокировали счет в другом банке, не сданы отчеты в ФНС или у фирмы, не дай Бог, подставной директор? Все это может стать причиной отказа в открытии счета, констатирует портал banki.ri. Отказать могут, если фирма "прописана" по домашнему адресу руководителя, если клиент не четко, как кажется банку, сам понимает свой бизнес и его перспективы.

Если что-то нехорошее из прошлого директора всплывет уже после открытия счета, если зарплата в фирме явно ниже рыночной и в банке решат, что часть денег работникам платят в черную, предпринимателю запросто могут отказать уже в кредите. Проведение одной-двух операций, которые в банке воспримут как нелегальные, — тоже основа для отказа.

Банки и закон

Представители Сибсоцбанка и "Фор-Банка" комментируют: у них решения по кредитам принимают не роботы, а люди, подход к клиенту индивидуальный и намного более гибкий. Но и они не отрицают: да, требования к клиентам стали более жесткими. Но связано это не с личным желанием банков, а с установками регулятора — ЦБ РФ.

Регулятор может жестко спросить, почему у клиента низкая налоговая нагрузка. По данным "Ведомостей", ЦБ раз в квартал высылает в банки списки подозрительных компаний, включая в него и фирмы с платежами по налогам меньше 0,5% от оборота — это, по мнению регулятора, признак однодневок.

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Государство требует: платите больше денег в бюджет. Такая ведется политика.

По закону № 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем") банки обязаны контролировать многие операции, добавляет Ольга Бережнова, начальник отдела по кредитованию юрлиц Сибсоцбанка. И ЦБ за этим тоже следит.

Оба специалиста советуют бизнесменам: будьте максимально прозрачными перед банком, не используйте незаконные схемы, тщательно проверяйте контрагентов и не работайте с фирмами-"помойками". Чем больше вы открыты, тем больше шансов на долгосрочное сотрудничество с кредитным учреждением.

Выручка и портфель

Понятно, что и кредит в банке — не гарантия успеха бизнеса. Дело не в цене кредита — скорее в разумном подходе к финансированию. Артем Москалев на примере двух клиентов "Фор-Банка" поясняет, что это означает.

Оба предпринимателя начинали дело три года назад, их основной вид деятельности — услуги и розничная торговля. Открыв счет, они начали кредитоваться примерно через год, и даже лимиты у них были похожие. Однако между ними есть большая разница. Первый процветает и уже открывает свое производство. Второй гасит последние кредиты, закрывает счета, сворачивает бизнес и попросил помочь ему найти работу.

Первый четко понимал: его ссудная задолженность должна составлять не более 10–30% от годовой выручки. У второго кредитный портфель дорос до 85%. "Фор-Банк" приостановил его кредитование, но клиент ушел в другой банк, который ведет более рискованную политику. И получил кредит под высокие проценты.

Оливка и депозит

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Контролируйте свою ссудную задолженность, иначе можете получить большие проблемы.

Другой его совет на первый взгляд банален: экономьте.

Другое дело, что не все понимают, как это делать, для чего и прибегают к нелегальным операциям. Есть хрестоматийный пример авиа­компании American Airlines, которая нашла экономию там, где, казалось бы, она не была очевидна: убрала всего одну оливку из греческого салата для пассажиров, оставив две вместо трех. Экономия составила $40 000 в год.

Представитель "Фор-Банка" приводит еще один пример: банковский депозит.

Артем Москалев,

управляющий допофисом "Фор-Банка":

Понимаю, что не всегда есть свободные деньги. Но размещайте их на депозите на ночь. На выходные. Есть перерыв между расчетами? Размещайте на три дня. Это вам поможет отбить часть расходов на расчетно-кассовое обслуживание. А если вы сэкономите там, там и там, по итогам года экономия получится хорошая.

Фонды и госструктуры

Конечно, банки — не единственный источник финансов.

Юрий Фриц,

председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

Есть институты государственной поддержки предпринимательства. Подробно о них вы можете узнать в управлении по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры. Но надо прямо сказать: объем финансирования по этим программам сокращается.

Тем не менее шансы получить финансирование есть даже у начинающих бизнесменов. В том числе инноваторов. Есть, к примеру, федеральный Фонд содействия инновациям, который как раз сейчас принимает заявки на гранты по программе "Старт-1", или, скажем, фонд "Сколково".

Алексей Ерохин, замначальника управления инновационного развития и кластерной политики мин­экономразвития края, говорит: если у вас есть инновационная идея, управление готово помочь оценить ее перспективы и "упаковать", чтобы передать ее в такие фонды.

Гранты эти фонды выделяют по конкурсу, и 50% проектов, получивших поддержку инвесторов на уровне России, — это IT-проекты. На втором месте — биотехнологии, говорит Ерохин. По его словам, идея может быть и в сфере промышленности или сельского хозяйства — лишь это была инновация.

Идея и презентация

Однако, претендуя на поддержку из бюджета, нужно понимать: государство предъявит серьезные требования и к уровню зарплат, и к количеству создаваемых рабочих мест, и главное — к целевому расходованию средств, предупреждает Юрий Фриц. Если вы в ходе реализации проекта что-то нарушите, неизбежны проверки со всеми вытекающими последствиями.

Между тем инвестором для предпринимателя-инноватора может выступить и компания, которая занимается близким видом деятельности. Есть бизнес-идея? Надо четко ее сформулировать и просчитать.

Юрий Фриц,

председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

И надо научиться ее продвигать и “продавать”. Во многом презентация сегодня определяет дальнейшее продвижение проекта. Как говорят на Западе? Рубль тому, кто придумал, 10 тому, кто произвел, и 100 тому, кто продал. Словом, не стесняйтесь, не бойтесь, стучитесь во все двери. Какая-то да откроется.

Деньги на старт

Алтайский фонд микрозаймов предоставляет зай­мы на проекты с момента их создания, говорит Владислав Уваров, исполнительный директор фонда. Сумма займа — до 3 млн рублей, срок — до 3 лет, ставка — 5–10% годовых. Кредиты для бизнеса с небольшим стажем (от трех месяцев) можно получить в банках, заключивших соглашение с "Алтайским гарантийным фондом".

Цифра

50% инновационных проектов, получивших поддержку инвесторов на уровне России, — это IT-проекты.