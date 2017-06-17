Тысячи алтайских предпринимателей переплатили страховые взносы в Пенсионный фонд

Споры о понятиях

Речь идет об индивидуальных предпринимателях (ИП), годовой доход которых превышал 300 тыс. рублей. Страховые взносы в Пенсионный фонд они уплачивали так: фиксированный платеж (19 356 рублей) плюс 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

В 2015 году самый крупный платеж по страховым взносам составил 148 886 рублей, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Сведения о доходах в ПФР поступают из налоговой службы. Причем федеральный закон №212 "О страховых взносах" понятие "доход" не расшифровывал, а все нормативные документы предписывали брать 1% с валового дохода, пояснил Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР.

Однако предприниматель из Кирова полагал: так считать доход неверно - надо минусовать расходы. Он дошел до Конституционного Суда (КС). И 2 декабря 2016 года КС его поддержал, уточнив это понятие в постановлении. То есть теперь уже ясно: 1% надо взимать с разницы между валовым доходом и расходами на ведение деятельности.

По словам Алексея Хомутова, зам. управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю, постановление КС распространяется на отношения, существовавшие в 2014-2016 годах.

Справка

В 2015 году на учете состояло 62 068 индивидуальных предпринимателей, у которых фиксированный размер страховых взносов зависел от дохода. Из них доход от 300 тыс до 13 млн рублей получили 10 104 ИП, более 13 млн — 312. Еще более 10 тыс. ИП не отчитались в ПФР.

Что делать?

Но для того, чтобы добиться пересчета, надо обратиться в отделение Пенсионного фонда с заявлением. Заявление будет рассмотрено, пересчет будет сделан конкретно этому предпринимателю, а не всем, кто считает, что переплатил. При этом переплата будет зачтена в счет будущих платежей.

Алексей Хомутов,

зам. управляющего отделение ПФР по Алтайскому краю:

Данные о сумме доходов, полученных индивидуальными предпринимателями в 2014-2015 годах, уже представлены Федеральной налоговой службой на дату вынесения Конституционным Судом постановления. И у территориальных органов Пенсионного фонда нет оснований самостоятельно откорректировать эти суммы.

Стоит ли это делать?

Алексей Хомутов напоминает: сейчас страховая пенсия по старости назначается не только по достижении пенсионного возраста, но и при условии набора пенсионных баллов.

А при уплате страховых взносов в фиксированном размере за 2015 год (исходя из одного МРОТа) ИП зарабатывает всего один пенсионный балл. При уплате в максимальном размере сразу 7,4 балла. При этом в этом году для получения пенсии нужно накопить 11,4 баллов.

Если срок назначения пенсии близок, возможно, именно это количество баллов позволит оформить пенсию по старости - так что, может, не стоит пересчитывать? В общем, в алтайском Пенсионном фонде советуют хорошо подумать и очень внимательно все подсчитать.

Напомним, за пять месяцев 2017 года в Алтайском крае отказали в назначении пенсии 938 жителям, достигшим пенсионного возраста. Причиной было то, что они не набрали необходимых в этом году баллов или стажа в восемь лет.