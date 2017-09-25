Кадровики назвали самые оригинальные вакансии Барнаула

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Сегодня, 18:59.
Экономика

Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили десятку самых интересных и оригинальных предложений работы в Барнауле.

Горячие вакансии.
Горячие вакансии. Фото: СС0.

Так, работодатели ищут преподавателя по ментальной арифметике, спортивного репортера, агронома и кузнеца.

Елана Таращук,
руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО:

Нестандартные вакансии чаще всего встречаются среди предложений для творческих сотрудников и в сфере ИТ. Непривычные вакансии можно регулярно встретить и среди предложений для рабочего персонала.

Топ-10 самых необычных вакансий по итогам 3-го квартала 2017 года:

1. Стюардесса (стюард) морского пассажирского флота (зарплата 800-1000 $)

2. Заместитель начальника по летной части вертолетного клуба (з/п не указана )

3. Агроном (30-50 тыс. рублей)

4. Кузнец на молотах и прессах (от 20 тыс. рублей)

5. Преподаватель по ментальной арифметике (от 20 тыс. рублей)

6. Подсобный рабочий (наклейщица этикеток) (4,5-9 тыс. рублей) 

7. Спортивный репортер (до 300 $)

8. Оператор фотолаборатории (з/п не указана)

9. Стилист-имиджмейкер (з/п не указана)

10. Архивариус (от 19 тыс. рублей)

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