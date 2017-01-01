Трамп рассказал, какие СМИ следует считать врагами народа

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Сегодня, 09:49.
Политика

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN - враги американского народа. 

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников в интернете.

"СМИ, распространяющие фейковые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) не мои враги. Это враги всех американцев",— говорится в сообщении американского президента.

Как пишет "Коммерсантъ",Трамп обратился напрямую к американцам чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии со СМИ. Вот что он написал в обращении, разосланном по электронной почте активистам Республиканской партии:

Дональд Трамп,
президент США:

Друзья, вы знаете, что я не доверяю оценкам СМИ, когда речь заходит о наших достижениях. Именно вы — американский народ — наша последняя линия обороны против СМИ, пытающихся подорвать наши позиции.

Ранее Дональд Трамп запустил на своем сайте опрос, чтобы выяснить, какие СМИ являются самыми необъективными.

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