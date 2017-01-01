Трамп рассказал, какие СМИ следует считать врагами народа

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN - враги американского народа.
"СМИ, распространяющие фейковые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) не мои враги. Это враги всех американцев",— говорится в сообщении американского президента.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.
Как пишет "Коммерсантъ",Трамп обратился напрямую к американцам чтобы заручиться их поддержкой в противостоянии со СМИ. Вот что он написал в обращении, разосланном по электронной почте активистам Республиканской партии:
Дональд Трамп,
президент США:
Друзья, вы знаете, что я не доверяю оценкам СМИ, когда речь заходит о наших достижениях. Именно вы — американский народ — наша последняя линия обороны против СМИ, пытающихся подорвать наши позиции.
Ранее Дональд Трамп запустил на своем сайте опрос, чтобы выяснить, какие СМИ являются самыми необъективными.
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