Трамп заявил о готовности нанести удар по КНДР

При этом Трамп отметил, что военный путь нежелателен. "Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи", сказал президент США.

Минфин США принял новые санкции в отношении восьми северокорейских банков и 26 человек, которые, по мнению ведомства, имели связи с "финансовыми сетями КНДР". Такие меры были приняты в ответ на разработку властями КНДР "оружия массового уничтожения" и в ответ на нарушения резолюций ООН. По мнению Вашингтона, новые ограничительные меры помешают Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе.