Трамп заявил о готовности нанести удар по КНДР

Соединенные штаты готовы к военному решению проблемы КНДР, об этом заявил президент Дональд Трамп на конференции в Белом доме, сообщает РБК.
При этом Трамп отметил, что военный путь нежелателен. "Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи", сказал президент США.
Минфин США принял новые санкции в отношении восьми северокорейских банков и 26 человек, которые, по мнению ведомства, имели связи с "финансовыми сетями КНДР". Такие меры были приняты в ответ на разработку властями КНДР "оружия массового уничтожения" и в ответ на нарушения резолюций ООН. По мнению Вашингтона, новые ограничительные меры помешают Северной Корее получить доступ к международной финансовой системе.
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