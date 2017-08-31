ЦБ прогнозирует снижение цен на продукты в России

В сентября в России продолжат снижаться цены на продукты, несмотря на значительное сокращение влияния сезонного эффекта. Об этом накануне сообщил Центробанк.
По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 августа дефляция составила 0,2%. Это рекорд в текущем десятилетии. До этого Росстат три недели подряд фиксировал недельную дефляцию в 0,1%.
Ранее Минэкономразвитие сообщало, что в сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%. Подобное снижение цен — традиционное для осеннего периода явление. В начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения и фасовка. Осенью товар поступает на прилавок прямо с полей, поэтому издержки сокращаются.
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