В России существенно подешевеют овощи и фрукты

В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Минэкономразвития.
При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.
Подобное снижение цен — традиционное для осеннего периода явление. В начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения и фасовка. А осенью товар поступает на прилавок прямо с полей и изготовителям не нужно тратиться на его содержание.
По словам экспертов, в этом году в стране соберут хороший урожай. Разница темпов удешевления фруктов и овощей объясняется тем, что во время поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства. В магазинах продавали импортную продукцию по высокой цене.
Ранее сообщалось, что в начале июля цены на минимальный набор продуктов увеличились на 15%. Так, в среднем за июнь набор из 33 продуктов подорожал до 4 200 рублей. Это связано с несколькими факторами, в том числе и с плохой погодой. В связи с резким падением цен, минимальный набор продуктов осенью также начнет дешеветь.
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