Центробанк считает Россию неготовой к торгам криптовалютой

Банк России заявил, что допускать россиян к организованным торгам криптовалютами и использованию при этом любых связанных с ними финансовых инструментов преждевременно.
"Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering – форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов)", — говорится в сообщении финансового регулятора.
В нем отмечаются и высокие риски при фиксации прав на "виртуальные валюты", и возможность возникновения технологических проблем при выпуске и обращении биткоина и его "собратьев".
В ЦБ РФ подчеркнули — защита прав потребителей финансовых услуг при проведении операций с криптовалютами на данном этапе невозможна. Нет и гарантий, что граждане, сами того не желая, не окажутся вовлеченными в противозаконную деятельность, включая отмывание денег и финансирование террористических организаций.
"Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств", — предупредили в ЦБ, пишет polit.ru.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что нельзя допускать "обычных людей" к сделкам по купле-продаже криптовалют, поскольку в данном случае слишком высок риск потери вложенных средств. Министерство предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.
По словам чиновника, к операциям с биткоинами и т.п. будут допущены только квалифицированные инвесторы (это официальный статус, присвоение которого регламентируется и контролируется Центробанком) и исключительно на бирже.
Факт
В настоящее время решается вопрос о том, чтобы единственной легальной площадкой для сделок с криптовалютами в РФ стала Московская биржа.
Справка
Биткоин является одной из самых известных в мире криптовалют. Чтобы понять, что такое биткоины, надо сначала понять, что такое блокчейн, на основе которого строится вся система криптовалют. Блойкчейн, если дословно, — "цепочка блоков", децентрализованная система, в которой миллионы компьютеров по всему миру объединяются в пулы для решения криптозадач (определенной формулы). У каждого участника системы есть файл с абсолютно всеми транзакциями всех пользователей системы. Именно поэтому считается, что систему нельзя подделать или взломать — чтобы это сделать, надо изменить не только свой файл, но и файлы всех миллионов пользователей. Система абсолютно прозрачна, в ней нет фамилий, но есть номера кошельков, по которым можно отследить операции
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.