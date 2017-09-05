Центробанк считает Россию неготовой к торгам криптовалютой

"Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering – форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов)", — говорится в сообщении финансового регулятора.

В нем отмечаются и высокие риски при фиксации прав на "виртуальные валюты", и возможность возникновения технологических проблем при выпуске и обращении биткоина и его "собратьев".

В ЦБ РФ подчеркнули — защита прав потребителей финансовых услуг при проведении операций с криптовалютами на данном этапе невозможна. Нет и гарантий, что граждане, сами того не желая, не окажутся вовлеченными в противозаконную деятельность, включая отмывание денег и финансирование террористических организаций.

"Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств", — предупредили в ЦБ, пишет polit.ru.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что нельзя допускать "обычных людей" к сделкам по купле-продаже криптовалют, поскольку в данном случае слишком высок риск потери вложенных средств. Министерство предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

По словам чиновника, к операциям с биткоинами и т.п. будут допущены только квалифицированные инвесторы (это официальный статус, присвоение которого регламентируется и контролируется Центробанком) и исключительно на бирже.

Факт

В настоящее время решается вопрос о том, чтобы единственной легальной площадкой для сделок с криптовалютами в РФ стала Московская биржа.

Справка

Биткоин является одной из самых известных в мире криптовалют. Чтобы понять, что такое биткоины, надо сначала понять, что такое блокчейн, на основе которого строится вся система криптовалют. Блойкчейн, если дословно, — "цепочка блоков", децентрализованная система, в которой миллионы компьютеров по всему миру объединяются в пулы для решения криптозадач (определенной формулы). У каждого участника системы есть файл с абсолютно всеми транзакциями всех пользователей системы. Именно поэтому считается, что систему нельзя подделать или взломать — чтобы это сделать, надо изменить не только свой файл, но и файлы всех миллионов пользователей. Система абсолютно прозрачна, в ней нет фамилий, но есть номера кошельков, по которым можно отследить операции