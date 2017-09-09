Ученые нашли способ определить сексуальную ориентацию по фотографии

Ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, который позволяет определять сексуальную ориентацию человека по его фотографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Journal of Personality and Social Psychology.
Точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин, отмечают исследователи. Сравнительные данные показывают, что люди сумели угадать, является ли человек на фотографии гомосексуалистом, в 61% и 54% случаев для фото мужчин и женщин соответственно.
Материалом для исследования послужили фотографии более 75 тыс. мужчин и женщин разной ориентации. Снимки взяли с сайтов знакомств. При использовании алгоритмом пяти фото одного человека точность определения возрастала до 91% для мужчин и 83% для женщин.
Авторы исследования считают, что гомосексуальные мужчины и женщины отличаются особенностями строения и выражения лица. Это соотносится с теорией о том, что сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения.
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