Ученые нашли способ определить сексуальную ориентацию по фотографии

Точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин, отмечают исследователи. Сравнительные данные показывают, что люди сумели угадать, является ли человек на фотографии гомосексуалистом, в 61% и 54% случаев для фото мужчин и женщин соответственно.

Материалом для исследования послужили фотографии более 75 тыс. мужчин и женщин разной ориентации. Снимки взяли с сайтов знакомств. При использовании алгоритмом пяти фото одного человека точность определения возрастала до 91% для мужчин и 83% для женщин.

Авторы исследования считают, что гомосексуальные мужчины и женщины отличаются особенностями строения и выражения лица. Это соотносится с теорией о том, что сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения.