Ученые раскрыли подробности найденного под Белокурихой захоронения времен "принцессы Укока"

Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: предоставлено пресс-службой АлтГУ. Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: предоставлено пресс-службой АлтГУ. Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: предоставлено пресс-службой АлтГУ. Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: Алексей Тырышкин. Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: Алексей Тырышкин. Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции. Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции. Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции.

Археологи установили, что памятник, названый "Ульяновка 3", — многослойный. Здесь обнаружили поселенческий слой с каменными инструментами — обработанными каменными орудиями труда (пластины, скребки на щепах, каменные ножи и т.д.). Находки датируются концом каменного века. Также найден еще один слой раннего железного века (скифская эпоха) с характерной керамической посудой. К этому же веку относятся и обнаруженные погребения.

Среди захоронений особо выделяется каменный курган, по всей видимости, принадлежавший знатной женщине. Как предполагает ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного исследования археологии Западной Сибири и Алтая (АлтГУ), возможно, найдена новая культурная ветвь пазырыкцев.

Дмитрий Папин,

доцент АлтГУ:

Основное — это захоронение взрослой женщины: каменный курган, сделанный в центре выложенного каменного кольца. Женщина уложена в деревянный ящик, головой на северо-восток, с повернутыми в бок ногами. У головы у нее стоял керамический сосуд. Также в погребении мы нашли три бусинки. Все эти признаки — погребальный обряд, сооружение курганной насыпи и т.д. — говорят о том, что это захоронение скифского времени периода раннего железного века, относящееся к родственной пазырыкской культуре Горного Алтая. Возможно, это какая-то новая культурная ветвь, но степень родства мы еще не определили. Точнее сможем сказать только после тщательного исследования останков и предметов погребения.

Археологи нашли грунтовые погребения, взрослые и детские, сделанные по аналогичному обряду, но имеющие свою определенную специфику: групповое захоронение, различное положение тел и т. д. По словам Дмитрия Папина, это говорит о вариабельности культурных традиций, смешении местных и пришлых культур.

Дмитрий Папин,

доцент АлтГУ:

Интересно, что в детском погребении, были найдены остатки ритуальной пищи, среди которой мы обнаружили обломок бронзового ножа. Все эти моменты свидетельствуют о том, что мы имеем дело с захоронением рядовых общинников древнего скифского поселения.

С точки зрения археологов район Белокурихи — практически неисследованная территория. Вполне возможно, что в будущем ученые из АлтГУ найдут рядом с курортом что-то уникальное, а пока они приступили к изучению уже найденного материала.

В ближайшее время в лаборатории Алтайского госуниверситета будут проведены радиоуглеродный, изотопный и другие анализы найденных антропологических и археологических материалов. Их дальнейшее исследование поможет установить хронологию памятника, химический состав археологических артефактов и изотопный состав костей мумий. В итоге будут получены новые данные о населении данного региона реннескифского времени.

Планируется, что археологическая разведка на территории города-курорта Белокурихи и его окрестностей продолжится весной-летом следующего года.

Археологические раскопки на участке 200 кв. м велись рядом с улицей Центральной. В экспедиции, которой руководил доцент АлтГУ Дмитрий Папин, работали восемь человек: студенты, магистранты, научные сотрудники Алтайского госуниверситета. В настоящее время раскопки завершены, экспедиция уехала в Барнаул, место раскопа рекультивировано, там поставят опору ЛЭП.

Напомним, что захоронения на месте строительства линии электропередач обнаружили после разведки, проведенной в начале 2017 года. Из-за того, что были найдены потенциально интересные археологам объекты, строительство было приостановлено. В исследовании местности помогла магнитометрическая разведка. С помощью специального аппарата проводилось геосканирование толщи земли.

Археологические работы профинансировала компания "Курорт Белокуриха", она помогала ученым с питанием и проживанием.

Справка

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, России (плато Улаган, Укок) и Монголии.

Несмотря на неодобрительное отношение местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекращаются. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. Так, в 1993 году была обнаружена так называемая "принцесса Укока".

В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии. На их кожу нанесена сложная татуировка. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковёр. Исследо­вание волос мумий, проведённое в Оксфордском университе­те показало, что основным продуктом в пищевом рационе носителей пазырыкской культуры Укока была рыба.