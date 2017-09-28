Ученые раскрыли подробности найденного под Белокурихой захоронения времен "принцессы Укока"

Редкий для предгорья Алтая археологический памятник пазырыкской культуры, к которой принадлежит и знаменитая "принцесса Укока", раскопали ученые Алтайского госуниверситета на месте строительства ЛЭП к курорту Беокуриха-2. Как уже рассказывал altaptess.ru, пять захоронения пазырыкцев обнаружили на окраине Белокурихи. Археологи раскрыли подробности своей находки.
Археологи установили, что памятник, названый "Ульяновка 3", — многослойный. Здесь обнаружили поселенческий слой с каменными инструментами — обработанными каменными орудиями труда (пластины, скребки на щепах, каменные ножи и т.д.). Находки датируются концом каменного века. Также найден еще один слой раннего железного века (скифская эпоха) с характерной керамической посудой. К этому же веку относятся и обнаруженные погребения.
Среди захоронений особо выделяется каменный курган, по всей видимости, принадлежавший знатной женщине. Как предполагает ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного исследования археологии Западной Сибири и Алтая (АлтГУ), возможно, найдена новая культурная ветвь пазырыкцев.
Дмитрий Папин,
доцент АлтГУ:
Основное — это захоронение взрослой женщины: каменный курган, сделанный в центре выложенного каменного кольца. Женщина уложена в деревянный ящик, головой на северо-восток, с повернутыми в бок ногами. У головы у нее стоял керамический сосуд. Также в погребении мы нашли три бусинки. Все эти признаки — погребальный обряд, сооружение курганной насыпи и т.д. — говорят о том, что это захоронение скифского времени периода раннего железного века, относящееся к родственной пазырыкской культуре Горного Алтая. Возможно, это какая-то новая культурная ветвь, но степень родства мы еще не определили. Точнее сможем сказать только после тщательного исследования останков и предметов погребения.
Археологи нашли грунтовые погребения, взрослые и детские, сделанные по аналогичному обряду, но имеющие свою определенную специфику: групповое захоронение, различное положение тел и т. д. По словам Дмитрия Папина, это говорит о вариабельности культурных традиций, смешении местных и пришлых культур.
Дмитрий Папин,
доцент АлтГУ:
Интересно, что в детском погребении, были найдены остатки ритуальной пищи, среди которой мы обнаружили обломок бронзового ножа. Все эти моменты свидетельствуют о том, что мы имеем дело с захоронением рядовых общинников древнего скифского поселения.
С точки зрения археологов район Белокурихи — практически неисследованная территория. Вполне возможно, что в будущем ученые из АлтГУ найдут рядом с курортом что-то уникальное, а пока они приступили к изучению уже найденного материала.
В ближайшее время в лаборатории Алтайского госуниверситета будут проведены радиоуглеродный, изотопный и другие анализы найденных антропологических и археологических материалов. Их дальнейшее исследование поможет установить хронологию памятника, химический состав археологических артефактов и изотопный состав костей мумий. В итоге будут получены новые данные о населении данного региона реннескифского времени.
Планируется, что археологическая разведка на территории города-курорта Белокурихи и его окрестностей продолжится весной-летом следующего года.
Археологические раскопки на участке 200 кв. м велись рядом с улицей Центральной. В экспедиции, которой руководил доцент АлтГУ Дмитрий Папин, работали восемь человек: студенты, магистранты, научные сотрудники Алтайского госуниверситета. В настоящее время раскопки завершены, экспедиция уехала в Барнаул, место раскопа рекультивировано, там поставят опору ЛЭП.
Напомним, что захоронения на месте строительства линии электропередач обнаружили после разведки, проведенной в начале 2017 года. Из-за того, что были найдены потенциально интересные археологам объекты, строительство было приостановлено. В исследовании местности помогла магнитометрическая разведка. С помощью специального аппарата проводилось геосканирование толщи земли.
Археологические работы профинансировала компания "Курорт Белокуриха", она помогала ученым с питанием и проживанием.
Справка
Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, России (плато Улаган, Укок) и Монголии.
Несмотря на неодобрительное отношение местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекращаются. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. Так, в 1993 году была обнаружена так называемая "принцесса Укока".
В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии. На их кожу нанесена сложная татуировка. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковёр. Исследование волос мумий, проведённое в Оксфордском университете показало, что основным продуктом в пищевом рационе носителей пазырыкской культуры Укока была рыба.
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- Сюжет: Археология: раскопки и открытия
- Сюжет: Белокуриха
- Сюжет: Принцесса Кадын
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