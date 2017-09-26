Под Белокурихой нашли захоронение женщины, жившей во времена "принцессы Укока"

Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: Алексей Тырышкин. Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. Фото: Алексей Тырышкин. Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции. Под Белокурихой проводят археологические раскопки. Фото из архива редакции.

Главное захоронение оказалось также достаточно редким: с каменной выкладкой. Вместе с костяком женщины там нашли традиционные для могильников пазырыкцев сопутствующие предметы: керамический кувшин и фрагменты украшений. Также в культурном слое участка археологи раскопали каменные изделия и бронзовое шило, пишет "Бийский округ".

Рядом нашли еще четыре захоронения, в которых покоились, по всей видимости, менее знатным членам рода. Среди них оказались два детских, одно женское и одно мужское. Погребения были нетронутыми.

Археологические раскопки на участке 200 кв. м велись рядом с улицей Центральной. В экспедиции, которой руководил доцент АлтГУ Дмитрий Папин, работали восемь человек: студенты, магистранты, научные сотрудники Алтайского госуниверситета. В настоящее время раскопки завершены, экспедиция уехала в Барнаул, место раскопа рекультивировано, там поставят опору ЛЭП.

Напомним, что из-за того, что на месте строительства линии электропередач обнаружили после разведки, проведенной в начале 2017 года. Из-за того, что были обнаружены потенциально интересные археологам объекты, строительство было приостановлено. В исследовании местности помогла магнитометрическая разведка. С помощью специального аппарата проводилось геосканирование толщи земли.

Археологические работы профинансировала компания "Курорт Белокуриха", она помогала ученым с питанием и проживанием.

Справка

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, России (плато Улаган, Укок) и Монголии.

Несмотря на неодобрительное отношение местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекращаются. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. Так, в 1993 году была обнаружена так называемая "принцесса Укока".

В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии. На их кожу нанесена сложная татуировка. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковёр. Исследо­вание волос мумий, проведённое в Оксфордском университе­те показало, что основным продуктом в пищевом рационе носителей пазырыкской культуры Укока была рыба