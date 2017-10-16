Умер российский актер Дмитрий Марьянов

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. По данным РЕН ТВ, артист умер, когда его везли в больницу. Это произошло 15 октября.
После того, как Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо, друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни.
По данным источникам ТАСС, актер умер из-за того, что у него оторвался тромб. Представитель артиста Алевтина Кунгурова не стала уточнять подробности трагедии, сказала, что нужно дождаться медицинского заключения.
Дмитрий Марьянов запомнился по фильмам "День Радио" и "Графиня де Монсоро". Его актерский дебют состоялся в 1986 году в фильме "Была не была" Валерия Федосова. С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках "Юнона и Авось", "Бременские музыканты" и многих других. Марьянов сотрудничал с "Квартетом И".
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