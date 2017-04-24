Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

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Жизнь

Уровень воды в реках Алтайского края продолжает подниматься. За сутки Обь у Барнаула прибавила 5 см, тем самым превысив критический уровень на 6 см. В Камне-на-Оби уровень воды в Оби падает — за сутки он снизился на 22 см.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Уровень воды в Алтайских реках по данным на 24 апреля.

Обь

  • Барнаул: 546 см, +5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;

  • Усть-Чарышская Пристань: 472 см, -22 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 627 см, -7 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.

Бия

  • Бийск: 257 см, +3 см за сутки;

  • Турочак: 316 см, +39 см за сутки.

Чумыш

  • Заринск: 607 см, -8 см за сутки;
  • Тальменка: 914 см, +6 см за сутки.

Чарыш:

  • Чарышское: 58 см, +35 см за сутки;

  • свх. Чарышский: 402 см, -3 см за сутки.

Катунь, Сростки: 339 см, +3 см за сутки.

Вчера Обь у Барнаула превысила критический уровень. В МЧС заявили, что пока гидрологическая обстановка в крае стабильная.

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