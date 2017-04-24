Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

Уровень воды в реках Алтайского края продолжает подниматься. За сутки Обь у Барнаула прибавила 5 см, тем самым превысив критический уровень на 6 см. В Камне-на-Оби уровень воды в Оби падает — за сутки он снизился на 22 см.
Уровень воды в Алтайских реках по данным на 24 апреля.
Обь
- Барнаул: 546 см, +5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
-
Усть-Чарышская Пристань: 472 см, -22 см за сутки;
-
Камень-на-Оби: 627 см, -7 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.
Бия
-
Бийск: 257 см, +3 см за сутки;
-
Турочак: 316 см, +39 см за сутки.
Чумыш
- Заринск: 607 см, -8 см за сутки;
- Тальменка: 914 см, +6 см за сутки.
Чарыш:
-
Чарышское: 58 см, +35 см за сутки;
-
свх. Чарышский: 402 см, -3 см за сутки.
Катунь, Сростки: 339 см, +3 см за сутки.
Вчера Обь у Барнаула превысила критический уровень. В МЧС заявили, что пока гидрологическая обстановка в крае стабильная.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.