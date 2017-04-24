Уровень воды в алтайских реках продолжает расти

Уровень воды в реках Алтайского края продолжает подниматься. За сутки Обь у Барнаула прибавила 5 см, тем самым превысив критический уровень на 6 см. В Камне-на-Оби уровень воды в Оби падает — за сутки он снизился на 22 см.

Уровень воды в Алтайских реках по данным на 24 апреля. Обь Барнаул: 546 см, +5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;

Усть-Чарышская Пристань: 472 см, -22 см за сутки;

Камень-на-Оби: 627 см, -7 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см. Бия Бийск: 257 см, +3 см за сутки;

Турочак: 316 см, +39 см за сутки. Чумыш Заринск: 607 см, -8 см за сутки;

Тальменка: 914 см, +6 см за сутки. Чарыш: Чарышское: 58 см, +35 см за сутки;

свх. Чарышский: 402 см, -3 см за сутки. Катунь, Сростки: 339 см, +3 см за сутки. Вчера Обь у Барнаула превысила критический уровень. В МЧС заявили, что пока гидрологическая обстановка в крае стабильная.