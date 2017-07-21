Ушел из жизни солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

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Происшествия

Утром 20 июля в особняке в пригороде Лос-Анжелеса  было найдено тело 41-летнего Честера Беннингтона, солиста Linkin Park.

Честер Беннингтон.
Честер Беннингтон. Фото: из открытых источников в интернете.

Музыканта нашли мертвым в день рождения его друга Криса Корнелла, солиста группы Soundgarden, который покончил жизнь самоубийством в мае 2017 года. Полиция считает, что Беннингтон тоже совершил суицид.

При жизни музыканта СМИ не раз писали о его пристрастиях к алкоголю и наркотикам, от которых Честер неоднократно пытался избавиться, но так и не смог, пишут "Известия".

Коллеги Беннингтона в шоке от случившегося.

"Шокирован и убит горем", — написал в Twitter друг и соратник Честера по Linkin Park Майк Шинода, который вместе с солистом группы стоял у ее истоков. Его сообщение появилось вскоре после публикации новостей о самоубийстве музыканта и было воспринято как подтверждение этой информации.

"Нет слов. Сердце разбито. Покойся с миром, Честер Беннингтон", — написали участники рок-коллектива Imagine Dragons.

Музыканты из группы One Republic упомянули причину смерти музыканта. "Самоубийство — это дьявол, который ходит по земле меж нас, людей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте коллектива. One Republic также напомнили, что у Честера осталось шестеро детей (от двух браков, в одном из которых он продолжал оставаться на момент смерти).

"Если кто-то думает, что мир станет лучше без тебя, как же он невероятно ошибается", — резюмировали рокеры.

Вокалист группы Good Charlotte Джоэл Мэдден признался, что утратил дар речи, узнав о суициде Беннингтона.

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