В Алтайском крае подростки разобрали стену магазина и украли алкоголь и сигареты

В Павловском районе сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которые разобрали стену одного из продуктовых магазинов села Черёмное и похитили оттуда продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции местные жители 1999 — 2001 годов рождения похитили из магазина более 60 бутылок с алкогольными напитками, около 10 блоков сигарет, продукты питания и 15 000 рублей. По предварительным данным сумма причинённого ущерба владельцу торговой точки составила около 60 000 рублей. Часть похищенного оперативники изъяли.
Против парней возбудили уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
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