В Алтайском крае подростки разобрали стену магазина и украли алкоголь и сигареты

По данным полиции местные жители 1999 — 2001 годов рождения похитили из магазина более 60 бутылок с алкогольными напитками, около 10 блоков сигарет, продукты питания и 15 000 рублей. По предварительным данным сумма причинённого ущерба владельцу торговой точки составила около 60 000 рублей. Часть похищенного оперативники изъяли.

Против парней возбудили уголовное дело по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".