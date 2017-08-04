В Алтайском крае синоптики пообещали жаркие выходные с грозами

По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Алтайском крае температура поднимется до +33 С. При этом пройдут кратковременные дожди и грозы.
Порывы ветра будут достигать местами 19 м/с. Утром 5 августа ожидается туман.
Напомним, из-за аномальной жары до 7 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.
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