В Алтайском крае синоптики пообещали жаркие выходные с грозами

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Сегодня, 21:23.
Жизнь

По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Алтайском крае температура поднимется до +33 С. При этом пройдут кратковременные дожди и грозы.

Непогода. Дождь и туман.
Непогода. Дождь и туман. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Порывы ветра будут достигать местами 19 м/с. Утром 5 августа ожидается туман.

Напомним, из-за аномальной жары до 7 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

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