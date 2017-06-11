В Алтайском крае снижается активность клещей

В Алтайском крае уменьшается численность и снижается активность клещей, однако уровень все еще высок. С начала сезона в больницы с жалобами на клещей обратились 7733 человека, 2271 из них — дети, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщают, что в стационарах находятся 10 жителей региона с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, больных с тяжелым течением заболевания нет. Диагноз "клещевой энцефалит" подтвердили одному взрослому. Все пострадавшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для введения иммуноглобулина.
Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае при обследовании снятых с людей насекомых в 4,4% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.
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