В Алтайском крае цены на сотовую связь растут намного быстрее доходов населения

Агентство Content Review рассчитало индекс доступности услуг связи на основе усредненных данных о тарифах операторов и средней заработной платы жителей регионов. В компании сообщили, что средняя стоимость минимального пакетного тарифа в России, включающего голосовую связь и мобильный интернет от 1 Гб составила 268,5 рублей. По сравнению с октябрем 2016 года подорожание составило 15%. Но несмотря на повышение средних тарифов, связь в России остается одной из самых дешевых в мире.

В Content Review назвали несколько причин роста цен на услуги связи. Во-первых, значительные затраты на строительство сетей приходятся на зарубежное оборудование, стоимость которого напрямую зависит от курса рубля. Избежав резкого повышения тарифов в 2014 году, операторы постепенно увеличивают стоимость услуг.

Во-вторых, противостояние ФАС и операторов в вопросе внутрироссийского роуминга летом 2017 года вышло в открытую фазу. Операторы начали подготовку к этому заранее, включая в тарифы бесплатный роуминг по России.

В-третьих, изменение профиля потребления услуг связи привело к необходимости увеличивать пакеты мобильного трафика на всех тарифах, что в свою очередь привело к росту самих тарифов.

Напомним, в первом полугодии 2017 года "Билайн", Tele2 и "МегаФон" запустили новые тарифные линейки, а оператор МТС существенно скорректировал существующую. В исследовании сравнивались новые и старые пакетные тарифы (по данным на октябрь 2016 года) — недорогие и с небольшим количеством услуг связи. Из новых были взяты следующие: у МТС — Smart mini и Smart, у "Билайн" - "Всешечка" и "Все 1", у "МегаФона" - "Включайся. Пиши", у Tele2 - "Мой разговор".

Руководитель Content Review Сергей Половников говорит, что в ряде регионов рост доходов населения не успевает за подорожанием услуг связи. Из-за этого значительно снизилась доступность услуг связи в Ивановской области и Алтайском крае. А в некоторых регионах ситуация наоборот заметно улучшилась. Например, в Волгоградской, Новосибирской областях и на Камчатке.

По индексу доступности мобильной связи Алтайский край занял 73-е место в России и таким образом попал в число 12 регионов с наименее привлекательной ценой на сотовую связь с учетом доходов населения. Наиболее доступной сотовая связь оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Тюменской области, Чукотском автономном округе и Магаданской области (первая пятерка регионов в рейтинге).

Отметим, что в абсолютных цифрах тарифы на сотовую связь в Алтайском крае у всех четырех операторов ниже, чем в Новосибирской области (56 место в рейтинге) и Москве (2 место). При этом пакеты услуг, включенных в тариф, в нашем регионе в дешевых тарифах, как правило, больше, а в дорогих — меньше.

По итогам 2016 года Алтайский край в другом исследовании попал в двадцатку регионов России с самой дешевой сотовой связью. С середины 2015 года услуга значительно подешевела, и агентство ComNews Reserch (Санкт-Петербург), проводившее исследование, связывало это с приходом в регион оператора Tele2, который в то время позиционировал себя как дискаунтер.