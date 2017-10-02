В Алтайском крае расписали школьные каникулы на весь учебный год

В Алтайском крае обнародовали график школьных каникул в 2017-2018 учебном году, сообщает "Алтайская правда".
Осенние каникулы пройдут с 30 октября по 6 ноября. Зимой школьники будут отдыхать 13 дней – с 29 декабря по 10 января. С 24 марта по 1 апреля - весенние каникулы. Учебный год традиционно завершится 1 июня.
Для первоклассников рекомендованы дополнительные каникулы в феврале 2018 года.
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