В Алтайском крае расписали школьные каникулы на весь учебный год

Осенние каникулы пройдут с 30 октября по 6 ноября. Зимой школьники будут отдыхать 13 дней – с 29 декабря по 10 января. С 24 марта по 1 апреля - весенние каникулы. Учебный год традиционно завершится 1 июня.

Для первоклассников рекомендованы дополнительные каникулы в феврале 2018 года.