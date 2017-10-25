В алтайском селе пенсионер выстрелил в подростка-задиру в состоянии аффекта

По данным следствия, днем 13 июля 2017 обвиняемый около своего дома выстрелил из воздушного ружья в убегающего от него 13-летнего подростка. В тот же день несовершеннолетнего госпитализировали в больницу. Врачи извлекли из тела ребенка пулю, остановившуюся во внутренних органах.

На такой поступок мужчину толкнуло противоправное и аморальное поведение парня. Он неоднократно оскорблял, провоцировал и пытался вывести из себя односельчанина. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), когда стрелял.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.