В Армении российский контрактник застрелил сослуживца и покончил с собой

Российский контрактник непроизвольно выстрелил в своего сослуживца из автомата во время сдачи оружия, нанеся ему смертельное ранение. Это произошло на армянском полигоне Алагяз. После инцидента военнослужащий покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
"При сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту", — рассказали в представители военного округа. Сразу после произошедшего испуганный военный покончил с собой.
На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа, пишет РИА Новости.
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