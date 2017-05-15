В Барнауле энергетики пытались заставить госинспекцию наказать директора УК за вывод денег

"Барнаульская генерация", поставщик тепла для 85% потребителей Барнаула, обратилась в госинспекцию из-за действий руководителя УК "Трест Центрального района" Антона Крупина.

Жильцы домов этой управляющей компании долгое время платили за отопление и горячую воду через систему "Город" ("ВЦ ЖКХ"). Деньги поступали непосредственно в "Барнаульскую генерацию". Но до конца сентября 2016 года. А затем УК отказалась от услуг "ВЦ ЖКХ". И заключила договор с Единым информационно-расчетным центром "Квартплата 24", зарегистрированным в Тольятти. "Квартплата 24" стала оператором по приему платежей.

Однако с 1 октября по 1 декабря 2016 года в "Барнаульскую генерацию" не поступило от домов этой УК ни копейки. Вместе со старыми долгами общая задолженность управляющей компании перед энергокомпанией достигла 4 млн рублей, указано в материалах арбитражного суда. На тот момент у УК "Трест Центрального района" было шесть домов.

Тогда энергетики обратилась в Государственную инспекцию Алтайского края. И потребовала принять меры: дисквалифицировать Антона Крупина на три года, а управляющую компанию оштрафовать на 250 тыс. рублей. Но и Крупину, и управляющей компании удалось избежать ответственности.

Надо сказать, что госинспекция уже привлекала Антона Крупина к ответственности. Но в этом случае возбуждать дело об административном правонарушении она отказалась. А энергетики попытались оспорить ее отказ в арбитражном суде.

На суде представители надзорной структуры ссылались на проверку прокуратуры, которая показала: деньги жителей через банки поступали на счет "Квартплаты 24", а со счета этой организации они ежедневно перечислялись на счет УК.

На счет ресурсоснабжающих организаций управляющая компания перечисляла их "не в полном объеме и с нарушением сроков" (то есть с кем-то и в каком-то объеме УК все-таки рассчитывалась, хотя и с запозданием). Однако "определение полноты расчетов в компетенцию государственной инспекции не входит". А долги энергетики вправе взыскивать через суд.

Из определения арбитражного суда по иску "Барнаульской генерации" к госинспекции: В рамках статьи 20 ЖК РФ взыскание долгов в компетенцию инспекции не входит.

Кроме того, представитель госинспекции напомнил, что с 1 мая 2015 года жилнадзор контролирует соблюдение управляющими компаниями лицензионных требований. Но вопросы оплаты вообще не входит в число лицензионных требований. Суд полностью согласился с выводами инспекции: она правомерно отказалась возбуждать дело об административном правонарушении.

Это, по данным altapress.ru, первое судебное разбирательство, в ходе которого коммунальщики пытается принудить власти оперативно отреагировать на подобные действия со стороны руководителей управляющих компаний. Судя по отрицательным результатам, возможно, и последнее.

В свое время аналогичные действия были предприняты управляющей компанией "Родной Барнаул", которая тоже ушла от "ВЦ ЖКХ" и перестала расплачиваться.

Тогдашний поставщик тепловой энергии "Кузбассэнерго" доказал в суде, что "Родной Барнаул" задолжал ему 12 млн рублей. "Барнаулэнерго" (предшественник МУП "Энергетик") отсудил свои 1,5 млн рублей, "Барнаульский водоканал" - 5,4 млн рублей. Но у "Родного Барнаула" ни денег, ни имущества не оказалось. Когда эту компанию начали банкротить, выяснилось, что компании одни долги.

Депутат АКЗС Александр Мастинин, который, как было доказано в суде, стоял за этой схемой, в дальнейшем был признан судом виновным в преступлении по статье "присвоение и растрата". Его приговорили к шести годам лишения свободы.

А в УК "Трест Центрального района" 10 мая введено наблюдение — первая стадия банкротства. Заявителем была "Барнаульская теплосетевая компания". По данным самой УК, на 1 января 2015 году у нее на обслуживании было около 100 домов. Сейчас, по данным сайта dom.gosuslugi.ru, их 10. А вот у УК "Трест", которую возглавляет все тот же Антон Крупин, более 100.