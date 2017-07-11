В Барнауле на проспекте Ленина жёстко столкнулись Toyota Corona и Infiniti

ДТП в Барнауле. Фото: Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Екатерина Овчаренко в vk.com/barneos22.

Как altapress.ru сообщили в ГИБДД Барнаула, столкновение произошло в 9.30. Водитель Infiniti, 38-летний мужчина, поворачивая налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении Toyota Corona Premio под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Тойоты", не госпитализирована. По факту аварии ведется проверка.