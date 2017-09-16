В Барнауле открылась выставка ретроавтомобилей

В Барнауле у автовокзала стартовала выставка выставка ретроавтомобилей. Набралось уже около трех десятков ретромобилей, но многие еще не подтянулись. Всего в выставке будут участвовать 42 единицы техники, самый возрастной экземпляр — М1 1936 года. Стоимость многих представленных авто — больше миллиона. 13 машин на выставке — из коллекции барнаульского автовокзала.

Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Выставка ретроавтомобилей. Фото: altapress.ru. Всем зрителям предлагают пройти на стойку регистрации и проголосовать за понравившиеся авто. Организаторы разыграют 10 призов между участниками в разных категориях. Читайте подробности в нашей трансляции.