В Барнауле Pontiac Vibe сбил двух пешеходов у "Ашана"

Вечером 19 октября на развязке в районе строящегося третьего малаховского кольца сбили двух пешеходов. Об этом altapress.ru рассказал читатель.
В ГИБДД Барнаула сообщили, что ДТП произошло около 19.25. Водитель Pontiac Vibe, 36-летний мужчина, сбил 26-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Оба шли по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеходов доставили в больницу и госпитализировали.
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