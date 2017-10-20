В Барнауле Pontiac Vibe сбил двух пешеходов у "Ашана"

В ГИБДД Барнаула сообщили, что ДТП произошло около 19.25. Водитель Pontiac Vibe, 36-летний мужчина, сбил 26-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Оба шли по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеходов доставили в больницу и госпитализировали.