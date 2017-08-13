В Барнауле разыскивают 29-летнего мужчину

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Сегодня, 17:40.
Происшествия

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" объявил о пропаже 29-летнего Сысоева Анатолия Юрьевича.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Пропал мужчина.
Пропал мужчина

Это русоволосый, голубоглазый, худощавый мужчина ростом 175 см. На левой руке - татуировка.

Его местонахождение не известно с 1 июня 2017 года. 

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