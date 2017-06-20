В Барнауле сбили подростка на пешеходном переходе

Вечером 19 июня в Барнауле на пересечении улиц С.Батора и Георгиева иномарка сбила подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Барнаула.
По данным Госавтоинспекции, водитель "Мицубиси Аутлендер" наехал на 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенок получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.
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