В Барнауле суд запретил выплачивать зарплату и отпускные экс-директору обанкротившегося завода

"Завод алюминиевого литья" довольно успешно прошел и 1990-е годы, и 2000-е. А в 2007 году получил диплом и орден "Лидер российской экономики" за достижение высоких результатов и стабильную работу, сообщала администрация края.

Но кредит, взятый заводом в Сбербанке в 2009 году, предприятие погасить не смогло. Причины проблем публично не комментировались, открытые источники сообщали, что в 2011-2013 годах его деятельность была убыточной.

В 2015 году суд признал завод банкротом по заявлению "Алтайэнергосбыта". Уже в 2016 году конкурсный управляющий Сергей Пупков потребовал привлечь бывшего директора завода Виктора Душаткина к субсидиарной ответственности на 608 млн рублей. Рассмотрение заявления суд отложил до окончания расчетов с кредиторами.

А 17 июля уже текущего года Пупков потребовал в суде запретить выплачивать 65-летнему Виктору Душаткину долг по зарплате и компенсацию отпуска при увольнении до решения суда по "субсидиарке". Экс-директору причитается 786,3 тыс. рублей, эти деньги будут зарезервированы на расчетном счете завода.

Сергей Пупков пояснил суду, что уже сейчас есть два исполнительных производства, по которым Душаткин должен кредитору (Сбербанку) более 78 млн рублей. Но взыскать с него эти деньги принудительно не удается с 2014 года. Бывший директор неплатежеспособен, подтверждение этому — возбуждение в суде дела о его личном банкротстве (заявление подано Сбербанком 23 июня).

Если обеспечительные меры (то есть запрет на выплату денег) не будут приняты, это затруднит или сделает невозможным исполнение другого судебного акта — о привлечении к субсидиарной ответственности. Поэтому Сергей Пупков и потребовал в суде временно не выплачивать ему зарплату и отпускные. Суд счел аргументы обоснованными и наложил запрет на выплаты.

Обычно расчеты с кредиторами длятся минимум несколько месяцев, чаще не один год.

Справка

"Завод алюминиевого литья", расположенный в Барнауле, в свое время выделился из "Алтайского моторного завода" (в советское время это был цех АМЗ). Он поставлял на экспорт (в частности, в Белоруссию на Минский завод колесных тягачей) алюминиевые отливки - колесные ободы, колодки, поддоны, картеры, крышки и др., по данным администрации края. В 2003 и 2006 годах его директор Виктор Душаткин на региональном конкурсе получил звание директора года. В 2011 году получил медаль губернатора "За заслуги в труде".

В ходе банкротства имущественный комплекс завода выставили на торги единым лотом по начальной цене 600 млн рублей. Комплекс не нашел покупателя, и теперь его продают по частям. Производственный корпус с пристроями общей площадью 40,6 тыс. кв. метров пока не продан, выставлен на торги, начальная цена 76,3 млн рублей.