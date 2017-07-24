В Барнауле суд запретил выплачивать зарплату и отпускные экс-директору обанкротившегося завода

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Сегодня, 14:16.
Экономика

Арбитражный суд Алтайского края запретил конкурсному управляющему "Завода алюминиевого литья" перечислять экс-директору этого предприятия 65-летнему Виктору Душаткину причитающуюся ему зарплату и отпускные. Кроме того, суд рассматривает заявление о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности за долги завода, а Сбербанк требует признать самого Душаткина личным банкротом.

Завод алюминиевого литья.
Завод алюминиевого литья. Фото: www.zaozal.ru.

"Завод алюминиевого литья" довольно успешно прошел и 1990-е годы, и 2000-е. А в 2007 году получил диплом и орден "Лидер российской экономики" за достижение высоких результатов и стабильную работу, сообщала администрация края.

Но кредит, взятый заводом в Сбербанке в 2009 году, предприятие погасить не смогло. Причины проблем публично не комментировались, открытые источники сообщали, что в 2011-2013 годах его деятельность была убыточной.

В 2015 году суд признал завод банкротом по заявлению "Алтайэнергосбыта". Уже в 2016 году конкурсный управляющий Сергей Пупков потребовал привлечь бывшего директора завода Виктора Душаткина к субсидиарной ответственности на 608 млн рублей. Рассмотрение заявления суд отложил до окончания расчетов с кредиторами.

А 17 июля уже текущего года Пупков потребовал в суде запретить выплачивать 65-летнему Виктору Душаткину долг по зарплате и компенсацию отпуска при увольнении до решения суда по "субсидиарке". Экс-директору причитается 786,3 тыс. рублей, эти деньги будут зарезервированы на расчетном счете завода.

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Сергей Пупков пояснил суду, что уже сейчас есть два исполнительных производства, по которым Душаткин должен кредитору (Сбербанку) более 78 млн рублей. Но взыскать с него эти деньги принудительно не удается с 2014 года. Бывший директор неплатежеспособен, подтверждение этому — возбуждение в суде дела о его личном банкротстве (заявление подано Сбербанком 23 июня).

Если обеспечительные меры (то есть запрет на выплату денег) не будут приняты, это затруднит или сделает невозможным исполнение другого судебного акта — о привлечении к субсидиарной ответственности. Поэтому Сергей Пупков и потребовал в суде временно не выплачивать ему зарплату и отпускные. Суд счел аргументы обоснованными и наложил запрет на выплаты.

Обычно расчеты с кредиторами длятся минимум несколько месяцев, чаще не один год.

Справка

"Завод алюминиевого литья", расположенный в Барнауле, в свое время выделился из "Алтайского моторного завода" (в советское время это был цех АМЗ). Он поставлял на экспорт (в частности, в Белоруссию на Минский завод колесных тягачей) алюминиевые отливки - колесные ободы, колодки, поддоны, картеры, крышки и др., по данным администрации края. В 2003 и 2006 годах его директор Виктор Душаткин на региональном конкурсе получил звание директора года. В 2011 году получил медаль губернатора "За заслуги в труде".

В ходе банкротства имущественный комплекс завода выставили на торги единым лотом по начальной цене 600 млн рублей. Комплекс не нашел покупателя, и теперь его продают по частям. Производственный корпус с пристроями общей площадью 40,6 тыс. кв. метров пока не продан, выставлен на торги, начальная цена 76,3 млн рублей.

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