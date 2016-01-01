В Барнауле управляющая компания выставила дополнительные счета на тысячи рублей. Как быть?

"Абсурд" или "бред"

Суммы долга в квитанциях, понятно, разные. У кого-то 2 тыс. У кого-то 3 тыс. и больше. Зимний счет за услуги ЖКХ и без того немаленький, а с этим неожиданным довеском и вовсе шокирует. "Люди приходят и звонят каждый день", - говорит Людмила Суслова. Приходят, потому что не понимают: все давно оплачено, откуда долг?

Дополнительные суммы были предъявлены в ноябрьской квитанции. Реакция людей видна по соцсетям. "Абсурд"! "Бред"! А кто-то уже заплатил: "Заплатили самые незащищенные — пенсионеры!" — возмущается жительница Барнаула в сети Facebook.

Объяснение внезапному долгу, вообще-то, в квитанции есть. Но нельзя сказать, что оно доступное — продраться сквозь формулировки непросто.

В 2011 году, как поясняет автор объяснения, действовали такие правила: нельзя было рассчитываться по показаниям квартирных (индивидуальных) водосчетчиков, если в доме не установлен общедомовой. Нельзя, но люди платили.

Платить за воду (в этом случае) надо было по количеству жильцов — то бишь по нормативам, а не по счетчику. Хотя, казалось бы, с какой стати? Ведь наши счетчики официально приняли к учету. Тем не менее из-за неправильной оплаты появился долг перед "Барнаульским водоканалом" — такова позиция "ДЕЗ-2".

Однако Людмила Суслова советует жильцам не оплачивать этот долг.

Банкротство или катастрофа

В квитанции — ссылка на решение арбитражного суда. Из-за него, по мнению "ДЕЗа", жильцам и надо заплатить. Однако в арбитражном деле жильцы и их долги не фигурируют, по крайней мере, в опубликованных документах в картотеке арбитража.

Суть дела в другом: компания-банкрот "Алтайские коммунальные системы" потребовала от "ДЕЗ-2" выплатить 14,9 млн рублей. И выиграла суд в двух инстанциях. Должник по этому делу — управляющая компания, а не жильцы.

Справка

Долг "ДЕЗа" перед "АКС" действительно за воду, а точнее — за холодную воду для горячего водоснабжения. "ДЕЗ" оказался должен компании "Алтайские коммунальные системы", а та, в свою очередь, задолжала "Барнаульскому водоканалу". То, что долг компании-банкрота "АКС" перед поставщиком воды есть, было подтверждено в суде раньше в ходе дела о банкротстве этой компании 19 ноября 2015 года. Тогда "Барнаульский водоканал" был включен в реестр требований кредиторов. В дальнейшем "ДЕЗ-2" пытался оспорить это как третье лицо в споре, считая, что сумма 14,9 млн не обоснована. Но у суда было экспертное заключение, которое подтвердило сумму, и аргументы "ДЕЗ-2" приняты не были.

Но 14,9 млн рублей даже для такой крупной управляющей компании, как "ДЕЗ-2" (183 дома, по данным сайта www.reformagkh.ru) — приличная сумма.

И вот 25 ноября комитет кредиторов "АКС" принимает компромиссное решение: запретить конкурсному управляющему предъявлять исполлист службе судебных приставов. Кредиторы "АКС" опасаются, что УК обанкротится. И даже более того: они прогнозируют техногенные катастрофы и социальное напряжение, если пристав предъявит долг управляющей компании.

Из решения комитета кредиторов:

Также предъявление к исполнению данного исполнительного листа создаст существенные препятствия к исполнению данной управляющей компанией своих текущих обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, что в условиях наступления зимнего сезона недопустимо, так как может привести к отключению электроснабжения и теплоснабжения в жилом фонде города Барнаула, что приведет к появлению социальной напряженности и может создать вероятность техногенных катастроф.

Дальше ситуация развивается так. Конкурсный управляющий "Алтайских коммунальных систем" заключает с "ДЕЗ-2" мировое соглашение: "ДЕЗ" заплатит не всю сумму, а только 5 млн. рублей, причем заплатит в рассрочку и за четыре месяца. "ДЕЗ", подписав "мировую", разбросал этот долг на своих драгоценных жильцов.

Позиция: не платить

По данным Людмилы Сусловой, на конец прошлой недели счета с требованием доплатить за воду и водоотведение получили порядка 2 тыс. квартир из примерно 70 домов. Общая сумма выставленных счетов — более 3 млн рублей. По-видимому, полагает депутат, УК еще просто не успела оформить квитанции на полную сумму.

Суслова сверила позиции с Сергеем Гричановым, замруководителя краевой госинспекции, курирующим жилищный надзор. И говорит, что платить по-дополнительному счету жильцы не должны — это также и позиция жилнадзора.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике:

Два хозяйствующих субъекта, юридических лица, вели спор в арбитражном суде, это их взаимоотношения. Жители за них не в ответе. Поэтому людям стоит обратиться в управляющую компанию с письменным обращением и потребовать произвести перерасчет неверно начисленной в ноябре 2016 года суммы за холодное водоснабжение и водоотведение, указав суммы из квитанции.

Срок пропущен

По сведениям депутата, краевая госинспекция готовит предписание о незаконности действий "ДЕЗа" и с требованием прекратить нарушение.

Второй вопрос: что делать, если управляющая компания обратится попробует взыскать деньги с жильцов через мировой суд? По словам Людмилы Сусловой, к требованиям о взыскании задолженности применяется общий срок исковой давности — три года. В суде надо заявить о пропуске срока исковой давности (ведь речь идет о долгах за 2011-2012 годы), а это является основанием для отказа "ДЕЗу" в иске.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике:

Самое неприятное, что система ударила по самым законопослушным гражданам, которые услышали призыв государства экономить ресурсы и устанавливать счетчики.

И еще один немаловажный вопрос — о судьбе самой управляющей компании. Ведь если "ДЕЗ-2" не сможет выполнить условия мирового соглашения и выплатить за четыре месяца 5 млн рублей своему кредитору "Алтайским коммунальным системам", кредитор вправе обратиться в арбитражный суд с просьбой выдать ему исполнительный лист. И тогда эта сумма будет взыскана с УК принудительно.

Тоже, честно говоря, вариант не лучший и чреватый банкротством.