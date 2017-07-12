В Барнауле вернут прежнюю схему движения маршрутке №27

Мэрия Барнаула решила вернуть прежнюю схему движения автобусного маршрута №27. Это связано с многочисленными обращениями горожан.
Ранее в схему движения маршрутки №27 вносили следующие изменения: … ул.Попова, ул.Юрина, ул.Островского, ул.Гущина, ул.Попова, далее — по маршруту". Автобусы этого маршрута не стояли на площадке в районе дома №165 по ул. Гущина.
С 14 июля автобусы вернутся на прежнюю схему без движения по улицам Юрина и Островского.
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