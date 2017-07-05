В Барнауле сделают односторонним движение у одного из разворотных колец

С 19 июля на ул. Кулагина в районе домов №2, 4а по ул. Лесокирзаводской и дома №4б по ул. Маяковского изменят организацию дорожного движения. Это необходимо для безопасности, сообщают в мэрии.

На автодороге, проходящей вдоль разворотного кольца, теперь будет одностороннее движение. Для жителей, движущихся со стороны улицы Лесокирзаводской к остановке общественного транспорта "мкр. Восточный" обустроят три пешеходных перехода. Схема движения на Кулагина. Участникам дорожного движения напоминают о необходимости соблюдения требований дорожных знаков и ПДД. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.