В Барнауле из-за ремонта коллектора перекрыли улицу Кулагина

С 15 июня по 14 июля будет полностью перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы Кулагина от дома №2а до проспекта Калинина. Это связано с завершающим этапом ремонта канализационного коллектора на пересечении этих улицы и проспекта, который ведется с 15 мая.
По данным "Росводоканал Барнаул", в этом месте строится новый напорный коллектор диаметром 800 мм протяженностью более 1,6 км.
Сейчас уже завершены работы по строительству камеры гашения, произведена засыпка котлована и уложено временное асфальтовое покрытие. Это позволило открыть дополнительную полосу для движения транспорта по проспекту Калинина.
На завершающем этапе построенный напорный коллектор будет соединен с существующим самотечным, по которому на очистные сооружения канализации №1 за сутки поступает более 100 тысяч кубометров стоков. Чтобы провести эти работы нужно будет вскрыть дорожное полотно. Как заверили в "Росводоканале", по окончании работ будет произведено благоустройство территории, уложен постоянный асфальт.
Напомним, что на данном участке из-за ремонтных работ произошло уже несколько ДТП. В ночь на 21 мая легковой автомобиль упал в глубокую яму на месте ремонтных работ. В ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.
Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.
Справка
Строительство напорного коллектора ведется в рамках реализации инвестиционной программы Барнаульского водоканала. Сметная стоимость проекта – более 105 млн. рублей.
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