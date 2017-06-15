Автоновости

В Барнауле из-за ремонта коллектора перекрыли улицу Кулагина

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Сегодня, 16:48.
Автоновости

С 15 июня по 14 июля будет полностью перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы Кулагина от дома №2а до проспекта Калинина. Это связано с завершающим этапом ремонта канализационного коллектора на пересечении этих улицы и проспекта, который ведется с 15 мая.

Внимание, идут дорожные работы.
Внимание, идут дорожные работы. Фото из архива редакции.

По данным "Росводоканал Барнаул", в этом месте строится новый напорный коллектор диаметром 800 мм протяженностью более 1,6 км.

Сейчас уже завершены работы по строительству камеры гашения, произведена засыпка котлована и уложено временное асфальтовое покрытие. Это позволило открыть дополнительную полосу для движения транспорта по проспекту Калинина.

Схема ремонтных работ на пр. Калинина.
Схема ремонтных работ на пр. Калинина.

На завершающем этапе построенный напорный коллектор будет соединен с существующим самотечным, по которому на очистные сооружения канализации №1 за сутки поступает более 100 тысяч кубометров стоков. Чтобы провести эти работы нужно будет вскрыть дорожное полотно. Как заверили в "Росводоканале", по окончании работ будет произведено благоустройство территории, уложен постоянный асфальт.

Напомним, что на данном участке из-за ремонтных работ произошло уже несколько ДТП. В ночь на 21 мая легковой автомобиль упал в глубокую яму на месте ремонтных работ. В ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.

Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.

Справка

Строительство напорного коллектора ведется в рамках реализации инвестиционной программы Барнаульского водоканала. Сметная стоимость проекта – более 105 млн. рублей.

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