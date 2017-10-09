В Барнауле задержали следователя МВД за взятку в 10 тысяч долларов

По данным следствия, полицейский требовал взятку с жителя Барнаула за отказ в возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки. После этого горожанин обратился в краевое ФСБ, которое в дальнейшем контролировало все действия.

4 октября мужчина передал следователю 10 тысяч долларов — это была часть обозначенной суммы взятки. После этого сотрудники ФСБ задержали полицейского. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в преступлении по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). Имя обвиняемого не называется.