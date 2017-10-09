Жительницу Барнаула будут судить за смертельное ДТП с КамАЗом

В Барнауле будут судить местную жительницу, по вине которой в ДТП c КамАЗом погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Следствие установило, что обвиняемая, управляя автомобилем Toyota Ipsum не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю МКМ -4605 на шасси КАМАЗ, повернула влево, на пересечении ул. Анатолия и пр. Социалистический, 33 и допустила столкновение с большегрузом.
В результате ДТП пассажир иномарки получила закрытую травму грудной клетки, открытую черепно-мозговую травму, от которой через два дня скончалась в краевой клинической больнице.
Теперь обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.
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