Жительницу Барнаула будут судить за смертельное ДТП с КамАЗом

Следствие установило, что обвиняемая, управляя автомобилем Toyota Ipsum не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю МКМ -4605 на шасси КАМАЗ, повернула влево, на пересечении ул. Анатолия и пр. Социалистический, 33 и допустила столкновение с большегрузом.

В результате ДТП пассажир иномарки получила закрытую травму грудной клетки, открытую черепно-мозговую травму, от которой через два дня скончалась в краевой клинической больнице.

Теперь обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.