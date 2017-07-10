В Барнауле закрылась кофейня "Шоколадница"

С заведения уже сняли вывеску. Кофейня "Шоколадница" проработала меньше двух лет. В 2015 году она пришла на смену "Арабике". О причинах закрытия в заведении не сообщили.

Ранее altapress.ru писал о "ресторанной" улице Барнаула, на которой надолго не задерживаются кафе и рестораны. Из того списка за последнее время уже закрылись гриль-ресторан Carte-Blanсhe (на его месте открылся ресторан мультинациональной кухни "Рис, баран и барбарис" ), кафе "Крем" (ему на смену пришла бургерная "Мяso", которая еще не заработал). На месте диско-паба Fox открылся Rock Pub, на Avito.ru появилось объявление о продаже ресторана "Цицаки" на пр.Ленина 63. Недавно на пр.Ленина закрылся мит-холл Koster, который проработал всего полгода.