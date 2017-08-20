В Белгородской области неизвестные расстреляли семью предпринимателей, занимавшихся занималась строительным бизнесом, продажей стройматериалов и товаров для дома. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.
18 августа жительница города Валуйки сообщила в полицию, что пропала семья ее знакомых: они не ходят на работу и не отвечают на звонки.
"После прибытия к месту жительства в доме обнаружены тела хозяев, 55-летних отца и матери и их 29-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", — сообщает СК РФ. Тела убитых направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
СМИ сообщают, что членов семьи могли убить из-за ограбления. Следователи опрашивают соседей семьи и коллег по работе. По сообщению СК, у следствия пока нет основной версии преступления.
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