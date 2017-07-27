В "Белокурихе-2" установили гигантский байкерский топор

В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В "Белокурихе-2" установили байкерский топор. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Новый арт-объект считается увеличенной копией хранящейся в "Музее серебра" санатория "Белокуриха" работы Владимира Войчишина "Байкер как икона".

Ранее сообщалось, что в планах инвестора — оборудовать площадку для байкеров в виде старинной антуражной АЗС, а также развернуть сцену для байкерского рок-фестиваля. Также есть идея пригласить лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Хирурга Залдостанова с его товарищами по клубу и организовать мотопробег "Бирюзовая Катунь —Белокуриха-2" с рок-концертом в финале.