В "Белокурихе-2" установили гигантский байкерский топор

На серпантине около "Белокурихи-2" установили новый арт-объект — шестиметровый "Байкерский топор". Его придумал скульптор-ювелир Владимир Войчишин, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". Памятник подарили городу-курорту в честь его 150-летия.
Новый арт-объект считается увеличенной копией хранящейся в "Музее серебра" санатория "Белокуриха" работы Владимира Войчишина "Байкер как икона".
Ранее сообщалось, что в планах инвестора — оборудовать площадку для байкеров в виде старинной антуражной АЗС, а также развернуть сцену для байкерского рок-фестиваля. Также есть идея пригласить лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Хирурга Залдостанова с его товарищами по клубу и организовать мотопробег "Бирюзовая Катунь —Белокуриха-2" с рок-концертом в финале.
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